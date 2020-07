Bastei Lübbe : Kölner Verlagskonzern wieder mit positivem Betriebsergebnis

Köln Der Kölner Verlagskonzern Bastei Lübbe verzeichnet nach Jahren des Umbaus wieder ein positives Betriebsergebnis. Der Umsatz ging zwar leicht um knapp sechs Prozent zurück, aber das operative Betriebsergebnis stieg um gut 78 Prozent auf 4,1 Millionen Euro.

Dabei hatte der Publikumsverlag, der 1953 mit Groschenromanen an den Start ging, in den vergangenen Jahren ohnehin schon eine „schwere Zeit“, wie der scheidende Finanzvorstand Ulrich Zimmermann bei einer Telefon-Pressekonferenz am Dienstag einräumte. Doch nun sei der „Turnaround nach drei Jahren geschafft“, verkündete Zimmermann bei der Vorstellung der Bilanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, das am 31. März endete. Die Nettoverschuldung ist von knapp zwölf Millionen Euro im Vorjahr auf 0,6 Millionen Euro geschrumpft, der Umsatz ging zwar leicht um knapp sechs Prozent zurück, aber das operative Betriebsergebnis stieg um gut 78 Prozent auf 4,1 Millionen Euro.