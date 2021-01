Kostenpflichtiger Inhalt: Opfer von Corona : Baumot aus Königswinter kann nicht mehr zahlen

Das Logo vom Nachrüster Baumot ist auf einem Demonstrations-Nachrüstsatz zu sehen. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Bonn Die Lockdown-Regelungen in ihren wichtigsten Absatzmärkten haben beim Spezialisten für Abgasnachbehandlung Baumot aus Königswinter die Umsätze einbrechen lassen. Am Freitag kündigte die Unternehmensgruppe die Einleitung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung an.