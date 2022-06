Kommentar zu Aufstiegschancen in Deutschland : Die Karten sind unfair verteilt

Meinung Bonn Der berüchtigte American Dream: Unternehmer erzählen gerne mal die Geschichte von der Millionärsverwandlung des Tellerwäschers, oft biografisch inspiriert. Studien sprechen eine andere Sprache. Vor denselben Zielen liegen unterschiedlich weite Wege, meint unser Autor.

Laut einer OECD-Studie liegt die Wahrscheinlichkeit, als Kind ohne Akademiker-Eltern einen Studienabschluss zu erreichen, in Deutschland bei etwa 15 bis 20 Prozent. Bei einem Ranking der Organisation von 2001, welches die bildungsbezogene Chancengleichheit in Staaten darstellte, landete Deutschland unter den Mitgliedsländern auf dem letzten Platz.

Und ist man nebst ausbleibendem Erbe und Arbeiter-Eltern noch selbst migriert, dürfte die Chance, aus eigener Kraft zu Wohlstand zu gelangen, deutlich reduziert sein. Von absoluter Chancengleichheit in einem der reichsten und fortschrittlichsten Länder zu sprechen, ist selbst 2022 noch realitätsfern. Mentoren-Programme, welche Kinder bescheideneren sozioökonomischen Hintergrunds informell an Bildung heranführen, und höhere Bafög-Sätze wären Schritte in die richtige Richtung. Man denke daran, dass der Zentralwert der Erbbeträge der reichsten 20 Prozent in Deutschland bei knapp 150 000 Euro liegt.