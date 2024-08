Teure Toiletten an Autobahnen Es braucht wohl doch die Pkw-Maut

Sanifair wirbt in seinen Toiletten-Anlagen mit „kompromissloser Sauberkeit in einer Wohlfühlatmosphäre“. An der Sauberkeit ist in der Tat wenig auszusetzen, das zeigt auch der Rastanlagentest des ADAC von 2023. Fraglich ist aber, ob es für Kunden zur Wohlfühlatmosphäre beiträgt, wenn sie immer mehr für einen Toiletten-Gang ausgeben sollen – und sich auch noch anhören müssen, dass sie durch den Sanifair-Wertbon „kostenneutral“ aufs Klo gingen. Denn die Produkte, für die man ihn einlösen kann, kosten meist deutlich mehr, als der 1-Euro-Bon wert ist. Und dann lässt er sich noch nicht einmal für Sprit einsetzen, das Produkt, für das Reisende an Autobahnen wohl am dringendsten einen Rabatt gebrauchen könnten.