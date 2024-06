Kommentar zum Telekom-Aktienverkauf durch den Bund Weitere Privatisierungsschritte sollten eine natürliche Grenze haben

Allerdings sollten weitere Privatisierungsschritte eine natürliche Grenze haben. Derzeit hält sich der Bund offen, wie viele weitere Telekom-Aktien er in der kommenden Zeit noch verkaufen will: Das Bundesfinanzministerium spricht lediglich davon, dass „mit Blick auf das unverändert fortbestehende Bundesinteresse“ der Bund und die KfW gemeinsam „zentraler Aktionär“ der Telekom bleiben und „eine dafür erforderliche Beteiligungshöhe“ wahren. Eine klarere Aussage wäre wünschenswert. Denn es ist sinnvoll, dass der Bund eine Sperrminorität von 25 Prozent plus eine Aktie behält. Auf diese Weise kann die öffentliche Hand auch künftig bei Abstimmungen unliebsame Beschlüsse verhindern. Und die sind bei einem Unternehmen, das mit Festnetz- und Mobilfunknetz zentrale Lebensadern Deutschlands besitzt, vorstellbar. Es könnte ja durchaus eine Zeit kommen, wo ein künftiger privater Großaktionär eigene Interessen verfolgt, die dem Bundesinteresse entgegenlaufen.