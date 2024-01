Kommentar zur regionalen Wirtschaft Das neue Jahr hält nicht nur Schlechtes bereit

Das vergangene Jahr war kein einfaches für die Unternehmen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Auf unterschiedliche Weise litten sie unter den wirtschaftlichen Unsicherheiten: Mal lag es an fehlender Konsumfreude der Kunden, mal an hohen Energiepreisen und teuren Lieferketten. Andere machen politische Maßnahmen verantwortlich. Nur wenige blicken mit Zuversicht ins Jahr 2024. Dabei gibt es auch positive Signale.