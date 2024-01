Kommentar zur Spielwarenmesse Unternehmen sollten den Spieltrieb ihrer Mitarbeiter fördern

Die Spielwarenmesse in Nürnberg legt in diesem Jahr einen Fokus auf Spiele für Erwachsene. Ihre Zielgruppe, die sogenannten „Kidults“ – eine Mischung aus „Kids“ und „Adults“ – wächst stetig. Und das ist gut so. Vor allem, weil der dicht getaktete Arbeitsalltag nur noch selten Raum für den inneren Spieltrieb lässt. Dabei spricht viel dafür, dass es für eine gesunde und produktive Belegschaft genau das braucht. Denn schließlich fördert Spielen all das, was in der Arbeitswelt wichtig ist: Kreativität, strategisches Denken, Teamarbeit, Neugier, geistige und körperliche Beweglichkeit. In Spielen müssen sich Spieler in unbekannten Welten zurechtfinden, Strategien ersinnen, um den Gegner zu schlagen oder um 15 Ecken denken, um auf die Lösung zu kommen. Über Spiele lassen sich Konflikte lösen, neue Perspektiven einnehmen, eigene Ängste überwinden.