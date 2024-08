Kontrolle im Homeoffice Wie der Kampf um die Arbeitszeit ausgefochten wird

Frankfurt · Was haben Mouse-Jiggler, Auto-Clicker-Softwares und Privatdetektive gemeinsam? Es sind Mittel, mit denen in den Homeoffices dieser Republik ein skurriler Kampf um die Arbeitszeit ausgefochten wird. Wie weitverbreitet sind solche Phänomene und was ist davon legal?

12.08.2024 , 11:31 Uhr

Vor allem in den USA gibt es Arbeitgeber, die Mitarbeitende im Homeoffice von Privatdetektiven bewachen lassen. Foto: dpa/Silas Stein

Von Gregor Lischka