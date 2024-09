Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg Das ist der Handwerksbetrieb des Jahres 2024

Der Handwerksbetrieb des Jahres 2024 hat seine Ursprünge in Bonn-Beuel und besteht inzwischen seit 60 Jahren. Gegründet von Richard Preuß im Jahr 1964, ist die Firma an seinen Sohn Manfred Preuß übergegangen, der sich nun seinerseits darauf vorbereitet, den Staffelstab an seine beiden Söhne Marius und Leon Preuß weiterzugeben. Die Rede ist von der Parkett Preuß GmbH, einer Firma, die sich auf Parkett und Fußbodenbeläge spezialisiert hat.