Zusammenlegung mit Nachbargeschäftsstellen Kreissparkasse Köln schließt 14 Filialen im Rhein-Sieg-Kreis

Die Kreissparkasse Köln schließt in den kommenden Monaten 23 ihrer noch 115 Filialen. 14 der betroffenen Filialen sind im Rhein-Sieg-Kreis. Es handelt sich um Standorte in Bornheim-Sechtem, Meckenheim am Neuen Markt, Bad Honnef beim Supermarkt Hit, Königswinter-Thomasberg, Windeck-Leuscheid, Windeck-Dattenfeld, Lohmar-Birk, Siegburg-Stallberg, Siegburg an der Kaiserstraße, Sankt Augustin-Niederpleis, Sankt Augustin-Menden, Troisdorf-Bergheim, Niederkassel-Mondorf, und Troisdorf-Oberlar. Formell werden die Filialen nicht geschlossen, sondern mit Geschäftsstellen in der Nähe zusammengelegt. An den meisten Standorten der zu schließenden Filialen sollen dauerhaft Geldautomaten erhalten bleiben. Einige Orte werden mit mobilen Filialen angefahren. Die Beschäftigten der geschlossenen Filialen wechseln in die Filiale, mit der sie zusammengelegt wird.