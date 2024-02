Technologie in Bonn und Region Diese Unternehmen arbeiten schon heute mit KI

Ein Patient befindet sich in Lebensgefahr. Er wird in den Schockraum gebracht, reanimiert, mehr als zehn Ärztinnen und Rettungssanitäter führen Untersuchungen durch. Sie reden durcheinander, wichtige Informationen gehen in der Hektik verloren. Doch die führende Ärztin wirft einen kurzen Blick auf den großen Bildschirm an der Wand: Eine Künstliche Intelligenz (KI) hat mitgehört, versteht die Situation und ordnet alle Details in einer Tabelle ein. Auf einen Blick weiß die Ärztin, was dem Patienten fehlt, und kann die notwendigen Schritte einleiten.