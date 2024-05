„Kürschner“-Verleger feiern 75-jähriges Bestehen „Wir sehen uns ein Stück weit als Begleiter dieser Republik“

Rheinbreitbach · Der „Kürschner“ ist das Standardnachschlagewerk über die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Verlegt wird es von einem kleinen Familienunternehmen in Rheinbreitbach. Andreas und Katrin Holzapfel erzählen, wie der Verlag in 75 Jahren dazu wurde, was er heute ist.

06.05.2024 , 05:00 Uhr

Zwei Generationen führen „Kürschners Politikkontakte“: Katrin Holzapfel und ihr Vater Andreas Holzapfel. Foto: Frank Homann

Von Ulla Thiede