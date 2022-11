Museen, Stadtbibliothek, Theater : Welche Kultur-Angebote in Bonn wenig Geld kosten

Julia Schmidt-Sodingen (v.l.), Hella Havenith-Linden, Rebekka Bäumer, Claudia Lüth und sitzend Michaela Wurzer kümmern sich bei der Theatergemeinde Bonn um die Mitgliederwünsche. Foto: Martin Wein

Serie Bonn Viele Kultur-Angebote in Bonn schonen den Geldbeutel und erweitern trotzdem dem Horizont. Ob Theatergemeinde oder Zentralbibliothek: Am Geld muss Kulturgenuss in Bonn also nicht scheitern.