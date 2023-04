Firma aus Remagen Insolventer Elektroroller-Hersteller E-Bility an Investor verkauft

Beim insolventen Elektroroller-Hersteller E-Bility GmbH aus Remagen haben sich seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. April die Ereignisse überschlagen. So wurde kurzfristig ein neuer Investor gefunden – der das Unternehmen allerdings komplett übernimmt. Neuer Inhaber des von drei Brüdern gegründeten E-Roller-Herstellers ist die indische Lohia e-mobility GmbH. Das teilte Insolvenzverwalter Alexander Jüchser in einem Schreiben mit. Sie gehört zur global agierenden Lohia Group, die unter anderem im Bereich Maschinenbau, Textil und Automobilkomponenten tätig ist. Der Gläubigerausschuss hat dem Verkauf bereits zugestimmt.