Halbleiterkrise trifft Bonner Autozulieferer : Kurzarbeit bei GKN Sinter Metals in Bonn

Beim Metallverarbeiter GKN Sinter Metals Components in Bonn-Pennenfeld: Bauteile liegen für die Fahrt durch den Sinterofen bereit. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn „Metallpulver ist die Basis von allem, was wir machen“, sagt Thorsten Wieres, Niederlassungsleiter von GKN Sinter Metals Components in Bonn. Hunderte Millionen Bauteile für die Autoindustrie werden in Pennenfeld jährlich mit der Sintertechnologie hergestellt. Weil die Umbrüche in der Autoindustrie auch GKN zusetzen, baut das Unternehmen neue Geschäftsfelder auf: den 3D-Druck und die Montage von Elektromotoren.