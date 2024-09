„Durchwachsene Lage“ bei den Autozulieferern der Region Kurzarbeit bei Maxion Wheels in Königswinter

In der Autoindustrie kommt zum strukturellen Wandel hin zu mehr Elektromobilität gerade noch eine akute Krise hinzu. Die Produktion der deutschen Hersteller ist in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Von Januar bis Juli wurden in Deutschland gut 2,4 Millionen Pkw hergestellt, vier Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Stimmung ist schlecht. Der Platzhirsch VW baut Jobs ab und schließt Werksschließungen nicht mehr aus. Die schwierige Situation in der Branche trifft teilweise auch Autozulieferer aus der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler hart.