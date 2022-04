NRW-Wahlkämpfer zum Flughafen Köln/Bonn : Lärmschutzgemeinschaft beklagt mangelnden Rückhalt

Bonn Nur die Grünen unterstützen Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn im NRW-Wahlkampf

Die Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn hat sich enttäuscht gezeigt über die mangelnde Beteiligung von Landtagskandidaten an ihrer Umfrage zum Thema Nachtflüge. Lediglich die Kandidaten der Partei der Grünen, die sich bei der Landtagswahl in NRW am 15. Mai um ein Mandat bewerben, hätten sich bedingungslos hinter die Forderung der Lärmschutzgemeinschaft gestellt, Passagierflüge in der Nacht nicht mehr zuzulassen, teilte die Interessengemeinschaft am Mittwoch mit. Sie fordert für Passagiermaschinen ein Nachtflugverbot von 0 bis 5 Uhr. Den Frachtverkehr will sie nachts nicht verbieten, setzt aber auf leisere Maschinen.