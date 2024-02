Flughafen Köln/Bonn Lärmschutzgemeinschaft entsetzt über Planfeststellungsbeschluss

Bonn · Am Mittwoch hat das NRW-Verkehrsministerium bekanntgegeben, dass es nun einen Planfeststellungsbeschluss für den Flughafen Köln/Bonn gibt. Was für den Airport eine positive Nachricht ist, nehmen viele Anwohner als Niederlage auf. So reagiert die Lärmschutzgemeinschaft.

15.02.2024 , 19:20 Uhr

Helmut Schumacher von der Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn zeigt die Technik einer Messanlage für Flugzeuglärm. Foto: Ingo Eisner

Von Ulla Thiede Redakteurin Wirtschaft

Der Planfeststellungsbeschluss für den Flughafen Köln/Bonn stößt bei der Lärmschutzgemeinschaft (LSG) auf Entsetzen und Enttäuschung. Er sei eine „krasse Fehlentscheidung“ des NRW-Verkehrsministeriums unter Leitung des Grünen-Politikers Oliver Krischer, erklärte der LSG-Ortsverbandsprecher Helmut Schumacher aus Hennef am Donnerstag dem GA.