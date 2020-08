Maschinenbauer aus Niederkassel : Lemo entwickelt Maschinen zur Herstellung von Masken

Niederkassel Der Niederkasseler Maschinenbauer Lemo entwickelt Anlagen zur Herstellung von Schutzmasken. Was zunächst mit der Vorstellung eines Prototypen begonnen hatte, entwickelte sich im Laufe der vergangenen Wochen zu einem echten Verkaufsschlager.

Produktion von Maskenvlies : Altmaier überreicht Förderbescheid an Troisdorfer Firma

Was zunächst mit der Vorstellung eines Prototypen begonnen hatte, entwickelte sich im Laufe der vergangenen Wochen zu einem echten Verkaufsschlager. „Zwölf Anlagen haben wir bereits verkauft, vier weitere sind reserviert“, berichtet Schlarp. Die Kunden der Niederkasseler sitzen nicht etwa alle im eigenen Land. Besonders groß ist die Nachfrage aus dem Ausland. Jüngst war eine Delegation aus Brasilien in den Produktionshallen, um sich anzuschauen, was sie anschließend bestellte. Schlarp: „Der Besuch konnte dank schneller und unbürokratischer Unterstützung des Ministeriums trotz Corona-Reisebeschränkungen realisiert werden.“ Rund 900 000 Euro kostet eine Anlage, je nach Ausstattung. Schlarp ist sich sicher: „Diese Maschinen werden bald eine signifikante Umsatzgröße ausmachen.“