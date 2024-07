Zahlen der Schuldnerberatungen Lieber nicht sieben Jahre warten, bis man sich Hilfe sucht

Die Zahlen sind auffällig: Fast 700.000 Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr Hilfe bei einer Schuldnerberatung gesucht. Das sind über 20 Prozent mehr als im Vorjahr – damals waren es rund 560.000. Der Anstieg fällt auch deshalb so auf, weil sich die Zahl der Ratsuchenden in den Jahren davor nur minimal verändert hat. Wirtschaftliche Flaute, Inflation und höhere Kreditzinsen machen vielen Menschen offenbar zu schaffen. Und es ist zu befürchten, dass es ihnen in diesem Jahr nicht besser ergehen wird.