Von Linz nach New York Birkenstock will an die Börse gehen

Linz · Birkenstock strebt an die Börse. Schon in dieser Woche werden voraussichtlich weitere Details bekannt gegeben. Das Image des Unternehmens aus Linz am Rhein hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt.

12.09.2023, 05:00 Uhr

Das Modell Arizona von Birkenstock war durch den Barbie-Film in diesem Sommer im Gespräch. Foto: dpa/Maja Hitij

Von Claudia Mahnke Redakteurin Wirtschaft

