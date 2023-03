Werksschließung in Lohmar Arbeitnehmer protestieren gegen Danfoss-Schließung

Beschäftigte von Danfoss aus Lohmar haben am Montag vor dem Werk gegen die geplante Schließung protestiert. Danfoss hatte entschieden, dass mit Auslaufen des Mietvertrages im Juni 2024 kein neuer Standort in der Region gesucht, sondern die Produktion in die Slowakei verlagert wird. Zuvor hatte es eine Informationsveranstaltung für die Beschäftigten gegeben, wo sie Fragen stellen konnten. Der Arbeitgeber hatte jüngst den Betriebsrat offiziell aufgefordert, mit ihm über einen Interessenausgleich zu verhandeln. Derzeit hat das Werk in Lohmar rund 200 Beschäftigte. Wie Betriebsratschef Andreas Papke sagte, habe NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann den Beschäftigten seine Unterstützung zugesichert.