Mit Proteinshakes und Haferriegeln Vom kleinen Hofladen zum eigenen Unternehmen in Bonn

Aus der Garage zum eigenen Unternehmer – zumindest fast. Im Fall von Heiko Lackstetter war es 1998 ein kleines Ladenlokal auf dem Hof seiner Eltern in Hürth, mit dem alles anfing. „Mein Zimmer hatte einen eigenen Eingang, das konnte ich mir dann ein bisschen gestalten“, erinnert sich der Bonner an die Anfänge von LSP zurück. Heute liegen seine namensgebenden Lackstetter Sport Produkte in Supermärkten aus, werden in Flugzeugen als Snacks angeboten oder von den Navy Seals bestellt. Wie es dazu kam? „Ehrlich gesagt, keine Ahnung“, gesteht der Unternehmer.