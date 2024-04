Ehemaliger Vorsitzender spricht von maximaler Unprofessionalität Massive Kritik am Bonner Bundesverband für Rehabilitation

Bonn · Starke Kritik äußert der frühere Bundesvorsitzende des Bundesverbandes Rehabilitation (BDH), der ehemalige Bundestagsabgeordnete Peter Weiß, am in Bonn ansässigen Bundesverband. Am Dienstag befasste sich das Bonner Arbeitsgericht mit der Kündigung des Bundesgeschäftsführers.

17.04.2024 , 05:00 Uhr

Der Bundesverband Rehabiltation ist Alleingesellschafter von Zentren für Neurorehabilitation in fünf Bundesländern mit zusammen mehr als 2500 Beschäftigten. Foto: picture alliance/dpa/Swen Pförtner

Von Hansjürgen Melzer