Änderungen in der Region und bundesweit : Mehr Arbeitslose durch Ukraine-Geflüchtete

Bonn International : Das Kasbachtal erinnert Ukrainer in Bonn an die Karpaten Ein Ukrainer in Bonn hat in diesen Zeiten viel zu erzählen. Doch im Gespräch mit Iulian Romanyshyn geht es nicht nur um den Krieg. Ungewöhnlich ist zum Beispiel, wie er den Weg in die Bundesstadt fand.