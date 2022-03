Volksbank Köln-Bonn : Mehr Kredite, höhere Einlagen

Renovierung in Filialen

Die Volksbank Köln-Bonn betreibt 37 Filialen und 25 Selbstbedienungsstandorte. An mehreren Standorten gibt es Renovierungs- und Sanierungsarbeiten. So entsteht in Bornheim an der Königstraße ein Regionalcenter, das neben dem Filialbetrieb Raum für digitale Angebote hat. Auch das Regionalcenter an der Bonner Gangolfstraße wird kernsaniert, Außenfassade sowie die Dächer erneuert. Deshalb sind die Berater vorübergehend in die ehemalige Filiale in der Oxfordstraße gezogen. Veränderungen an der Filialzahl plant die Volksbank derzeit nicht. Gemeinsame Filialen mit Sparkassen seien künftig vorstellbar, sagte Vorstandschef Jürgen Pütz. Das habe es in Schwarz-Rheindorf bereits gegeben. mah