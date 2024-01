VR-Bank Bonn Rhein-Sieg Mehr Kredite, weniger Einlagen

Die VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg ist nach ersten vorläufigen Ergebnissen 2023 gewachsen. Das macht sich an der Bilanzsumme fest, die nach Angaben der Bank um 3,21 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro gestiegen ist. Als besonders erfreulich wertete Holger Hürten, Vorstandsvorsitzender der Siegburger Genossenschaftsbank, die Entwicklung bei den Krediten. Sie wuchsen um 7,56 Prozent auf 3,71 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen reduzierten sich leicht auf 3,59 Milliarden Euro. Die Bank führt es darauf zurück, dass durch erhöhte Lebenshaltungskosten und steigende Zinsen für Immobilienfinanzierungen Menschen verstärkt auf ihre Ersparnisse zurückgegriffen haben. Außerdem würden mehr Menschen ihr Geld in unterschiedlichen Formen anlegen, sodass sie nicht immer in den Bankbilanzen auftauchen.