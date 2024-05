Zahlen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Wieder mehr Medizintouristen kommen nach Deutschland

Die Flaute im deutschen Medizintourismus ist offenbar vorbei: Im Jahr 2022 haben sich rund 182.000 Patienten aus dem Ausland in Deutschland behandeln lassen – ein Anstieg von 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigen am Montag veröffentlichte Ergebnisse der Forschungsstelle Medizintourismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS), die sich auf eigene Daten und die des Statistischen Bundesamts stützen. Nach dem Ende der Corona-Pandemie gebe es eine „globale Euphorie“ beim Medizintourismus, sagt Forschungsgruppenleiterin Mariam Asefi.