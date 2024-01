Abfertigungsprozesse 2023 stabil Mehr Passagiere am Flughafen Köln/Bonn

Der Flughafen habe auch im abgelaufenen Jahr ein Frachtaufkommen von 870.000 Tonnen erreicht. Das war ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, in dem 971.000 Tonnen Fracht abgefertigt wurden. Dies hing, so der Flughafen, vor allem mit der schwierigen weltwirtschaftlichen Lage sowie Kriegen und Krisen zusammen, die sich auch negativ auf den Luftfrachtmarkt auswirkten. In diesem Marktumfeld habe sich der Flughafen abermals gut behauptet und gehöre weiter zu den führenden Frachtstandorten in Deutschland und Europa. Mit einem Plus von sieben Prozent lag der Airport deutlich über dem Niveau von 2019 (815.000 Tonnen).