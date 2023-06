Kommunale Wärmeplanung Zu wenig Druck bei der Wärmewende

Bei der Energie- und Wärmewende geht es vor allem um Zeit, und davon haben wir bekanntlich nicht mehr viel. Deshalb ist es eine erfreuliche Nachricht, dass Bonn und den Städten an Rhein, Sieg und Ahr offenbar daran gelegen ist, bei der kommunalen Wärmeplanung auf die Tube zu drücken. Sie haben Förderanträge bereits eingereicht, beginnen zum Teil schon damit, die nötigen Daten für die Wärmeplanung zusammenzutragen und wollen im nächsten Jahr in die tieferen Planungen einsteigen. Auch bestehen in einigen Kommunen bereits vielversprechende Ansätze für eine klimafreundliche Wärmeversorgung. Die gesetzten Planungsfristen gelten als realistisch.