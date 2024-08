Übernahmeangebot Ipsos will Bonner Unternehmen Infas übernehmen

Das Marktforschungsunternehmen Ipsos mit Sitz in Paris will das Bonner Markt-, Meinungs- und Sozialforschungsunternehmen Infas übernehmen. Wie beide Konzerne am Freitag mitteilten, machte Ipsos dafür den Infas-Aktionären ein freiwilliges öffentliches Angebot. Pro Aktie will die Käuferin 6,80 Euro zahlen. Die Hauptaktionäre, die knapp 78 Prozent der Anteile halten, hätten der Übernahme bereits zugestimmt, hieß es.