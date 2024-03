Meldepflicht in Hotels Hoteliers aus Bonn wollen Gesetzesänderung

Wer in Deutschland in ein Hotel eincheckt, muss einen Meldeschein ausfüllen. Denn die Hotelmeldepflicht besagt, dass Beherbergungsstätten von Gästen Name, Geburtsdatum und Anschrift abfragen müssen. Die Hotels müssen die Daten dann ein Jahr lang aufbewahren. Diese Zettelwirtschaft soll bald ein Ende haben: Die Bundesregierung will die Hotelmeldepflicht für deutsche Staatsangehörige abschaffen. Sie verspricht sich davon mehr Entlastung für Hotels.