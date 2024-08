Leere Verkaufsflächen in Sankt Augustin Die Pläne des Großhandelskonzerns Metro

Der Metro-Konzern, der bis vor einigen Jahren ein weit verzweigter Handelsriese inklusive Elektromärkten und der Warenhauskette Galeria Kaufhof war, setzt seinen Umbau weiter fort. In der Filiale in Sankt Augustin ist das seit Längerem am wachsenden Leerstand zu beobachten. Eine Sprecherin von Metro Deutschland räumte am Donnerstag die Sorge von Kunden aus, dem Laden stehe eine Schließung bevor: „Wir wollen schrittweise die Non-Food-Sortimente in unseren Metro-Großmärkten neu ausrichten. Dabei planen wir, weniger relevante Produktkategorien aus dem Sortiment zunehmen und so mehr Platz für neue interessantere Produkte und einen entspannten Einkauf zu schaffen“, hieß es auf GA-Nachfrage.