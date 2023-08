Steigende Mieten und hohe Energiekosten Wie viel Geld des Einkommens geht in Bonn für die Miete drauf?

Felix Kusch, Geschäftsführer von Immowelt, warnt: „Selbst Familien mit mittlerem Gehalt, in denen beide Elternteile berufstätig sind, müssen einen großen Anteil ihres Einkommens für die Miete aufbringen. Für einkommensschwache Familien ist die Situation noch deutlich schwieriger.“ In NRW ist die Belastung in lediglich drei Städten moderat: Familien in Duisburg, Hagen und Gelsenkirchen geben jeweils ein Viertel ihres Einkommens für die Miete aus.