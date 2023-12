Analyse der 80 größten Städte Deutschlands So verändern sich die Mietpreise in Bonn

Bonn · Im Vergleich zum Vorjahr sind in 56 von 80 untersuchten Städten die Mietpreise gestiegen – in der Spitze um gut zehn Prozent. Immowelt hat auch untersucht, wie sich die durchschnittlichen Angebotsmieten in Bonn und Köln entwickelt haben. Hier gibt es eine Abweichung vom Trend.

05.12.2023 , 12:00 Uhr

In Bonn hat sich der Mietpreismarkt der Studie zufolge entspannt. Foto: Meike Böschemeyer

Von Claudia Mahnke Redakteurin Wirtschaft

