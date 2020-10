Stalking-Fall wird teuer : Millionenbußgeld gegen Telefon-Unternehmen 1&1

Bonn Ein Stalking-Fall zeigt auf, dass das Telefonunternehmen 1&1 zeitweise Probleme mit dem Datenschutz hatte. Der Fall wurde vor dem Bonner Landgericht verhandelt.

Im Frühjahr 2019 ruft eine Frau in einem Callcenter des Telefonunternehmens 1&1 an: Sie erkundigt sich nach der Telefonnummer ihres Ex-Mannes, den sie in der Folge durch unzählige Anrufe belästigt. Damit hat sie ungewollt einen Stein ins Rollen gebracht. Das Stalkingopfer wandte sich wegen der seiner Ansicht nach ungerechtfertigten Weitergabe seiner Kundendaten an den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit BfDI und die seit Januar 2019 von dem ehemaligen Bonner Bundestagsabgeordneten Ulrich Kelber geleitete Bundesbehörde verhängte in der Folge ein Bußgeld in Höhe von sage und schreibe 9.550.000 Euro gegen das Unternehmen mit Sitz in Montabaur. Dagegen hatte 1&1 Einspruch eingelegt und vor der 9. Kammer für Bußgeldsachen am Bonner Landgericht hat am Mittwoch das Verfahren begonnen.