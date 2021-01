Weniger Treibhausgase : Mineralbrunnen wollen bis 2030 klimaneutral sein

Bonn Die deutschen Mineralbrunnen haben sich verpflichtet, den gesamten Wirtschaftsprozess von der Produktion über die Abfüllung bis zu Verpackung und Lieferung klimaneutral zu machen. Allein mit Ökostrom ist das bis 2030 nicht zu schaffen. Eine Roadmap und ein Leitfaden sollen den Weg weisen.

Die im Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) zusammengeschlossenen Betriebe haben sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu wirtschaften. So sollen Treibhausgasemissionen über den gesamten Zyklus von der Herstellung über die Abfüllung der Getränke bis zu Verpackung und Belieferung möglichst vermieden werden, wie der VDM am Mittwoch auf der erstmals rein digitalen Agrarmesse Grüne Woche in Berlin mitteilte. „Unsere gesamte Branche soll ab sofort einsteigen und bis 2030 Klimaneutralität erreichen“, sagte der VDM-Vorsitzende Karl Tack auf einer virtuellen Pressekonferenz.