Bonner Filiale betroffen Sinn stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung

Die Krise des deutschen Modelhandels setzt sich fort: Das mittelständische Modeunternehmen Sinn mit Sitz in Hagen hat beim Amtsgericht Hagen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat diesen Antrag genehmigt. Mit dem Verfahren strebt Sinn eine zügige Restrukturierung an.