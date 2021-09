Sechs Unternehmen aus der Region erhalten Ausbildungszertifikate für Nachwuchsförderung : Nachwuchsförderung trotz Pandemie

Bonn Die Bundesagentur für Arbeit hat am Mittwoch sechs Unternehmen aus dem Raum Bonn/Rhein-Sieg mit dem Ausbildungszertifikat für Nachwuchsförderung ausgezeichnet. Die Unternehmen haben sich besonders im vergangenen Jahr für die Aufnahme und berufliche Ausbildung von Auszubildenden engagiert.

Quereinsteiger gefördert

Wie Krause sagte, haben die Unternehmen gezielt Quereinsteiger und Jugendliche mit Migrationshintergrund gefördert. Das Einbringen in soziale Projekte sei demnach ausschlaggebend für die Zertifikatsverleihung gewesen. Die Inhaber von Friseure Berger GmbH berichten, dass es in einem letzten Projekt besonders um die Unterstützung der Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr ging.