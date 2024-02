Herkunftsangabe wird Pflicht Neue Kennzeichnungspflicht bei Fleisch hilft den Schweinen wenig

Jede Maßnahme, die den Einkauf für Verbraucher transparenter macht, ist erst einmal positiv. Möglichst gut über das informiert zu sein, was am Ende auf ihrem Teller landet, kann ihnen nur nützen. Solche Informationen muss es unaufgefordert geben, denn auf eigene Faust fragen eben doch nur die Wenigsten nach. Dass die Herkunft von Fleisch an der Frischetheke nun besser gekennzeichnet wird, ist also ein richtiger Schritt. Ein großer ist er freilich nicht.