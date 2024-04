Kraftstoff Neue Produktionsstätte für Bio-LNG in Godorf

Als „einen Baustein zur Dekarbonisierung“ hat Shell-Deutschland-Chef Felix Faber am Donnerstag die Einweihung einer Anlage zur Produktion von Bio-LNG in Köln-Godorf gefeiert. Das gelte nicht nur für Shell, das 2050 dieses Ziel erreichen will. Netto-Null-CO 2 -Emissionen seien extrem schwer zu erreichen, so Faber. Vor allem beim Schwerlastverkehr gebe es noch keine überzeugenden Antworten dazu. Bio-LNG sei aber eine Möglichkeit, die Emissionen zu reduzieren.