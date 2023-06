Wolfgang Metze übernimmt von André Almeida Neuer Privatkunden-Chef bei Telekom Deutschland

Wolfgang Metze wird zum 1. August Geschäftsführer für das Privatkundengeschäft bei Telekom Deutschland, wie das Unternehmen mitteilte. Der 50-Jährige folgt auf André Almeida, der innerhalb des Konzerns in den Bereich Group Development wechselt. In seiner neuen Funktion verantwortet Almeida die Themen Investment Management und das US-Team. Er berichtet an Thorsten Langheim, Vorstandsmitglied USA & Group Development Deutsche Telekom.