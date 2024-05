Neues Werk für 300 Millionen Euro Wieso Haribo wegen „Maoam“ ein neues Werk in Neuss errichtet

Die Haribo-Zentrale in der rheinland-pfälzischen Grafschaft soll von der geplanten Großinvestition des Süßwarenherstellers in Neuss unberührt bleiben. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage. 300 Millionen Euro will Haribo in ein neues Werk in Neuss investieren. An die bestehende Anlage dort lässt sich nicht weiter anbauen, daher wird ein neues Gebäude nötig, das ganz in der Nachbarschaft entstehen soll. Das alte Werk soll perspektivisch stillgelegt und das Grundstück verkauft werden.