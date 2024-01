Startup-Verband Trotz Krisen gibt es mehr Neugründungen in Bonn

Innerhalb von NRW landete Bonn bei den Neugründungen pro Kopf auf dem vierten Platz hinter Düsseldorf, Münster und Köln. 5,6 Neugründungen gab es in der Bundesstadt pro 100.000 Einwohner im vergangenen Jahr. Beim Spitzenreiter Düsseldorf waren es 7,9. Insgesamt entstanden in Bonn 19 neue Start-ups, das waren vier mehr als noch im Vorjahr. In 2021, als es deutschlandweit besonders viele Gründungen gegeben hatte, waren es mit 26 neuen Jungunternehmen allerdings noch deutlich mehr. Im Rhein-Sieg-Kreis gab es im vergangenen Jahr elf, im Kreis Euskirchen zwei neue Start-ups.