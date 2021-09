Probleme mit Mietvertrag : Waschmittelhersteller Thurn in Neunkirchen-Seelscheid droht das Aus

Neunkirchen-Seelscheid Dem insolventen Wasch- und Spülmittelhersteller Thurn Germany mit Hauptsitz in Neunkirchen-Seelscheid droht das Aus. Die Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid und Much lehnen einen langfristigen Mietvertrag für den neuen Investor ab.

Beschäftigte konnten die Tränen am Dienstag nicht unterdrücken. Dem insolventen Wasch- und Spülmittelhersteller Thurn Germany mit Hauptsitz in Neunkirchen-Seelscheid droht das Aus. Derzeit gibt es 150 Arbeitsplätze im Rhein-Sieg-Kreis und weitere 25 im niederländischen Kerkrade. Dabei hat Insolvenzverwalter Jens Schmidt einen internationalen Investor gefunden, der das Unternehmen als Ganzes weiterführen möchte.

Allerdings droht die unterschriftsreife Vereinbarung in letzter Minute zu platzen. „Wir stehen vor dem Scheitern“, sagte Schmidt. Denn die Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid und Much seien nicht bereit, einen langfristigen Mietervertrag mit dem Investor zu unterzeichnen. Streitpunkt ist die Laufzeit des Vertrages. Der namentlich noch nicht genannte ausländische Investor möchte einen Mietvertrag über 15 Jahren abschließen, um Planungssicherheit für Investitionen zu haben. Doch die Gemeinden hätten das abgelehnt.

Beliefert Discounter und Drogeriemärkte

Die traditionsreiche Firma aus Neunkirchen-Seelscheid beliefert große Discounterketten und Drogeriemärkte mit Geschirrspül- und Waschmitteln. Der Name ist eher in Fachkreisen bekannt. Dabei benutzen Millionen Deutsche regelmäßig die Wasch- und Spülmittel aus Neunkirchen-Seelscheid. Sie waschen ihre Wäsche mit Tandil von Aldi oder nehmen Geschirrspültabs namens Alio.

Das Firmengelände von Thurn ist vergangene Woche an das gemeinsame kommunale Unternehmen der Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid und Much (GKU) verkauft worden. Eine wesentliche Aufgabe der 2011 gegründeten Gesellschaft ist die Entwicklung von Gewerbeflächen. Sie soll auch die Grundstücke rund um das Thurn- Werk vermarkten. Zuvor gehörte das Firmengrundstück zur Masse der ersten Insolvenz der Firma, die 2017 angemeldet wurde. Die Liegenschaft setzt sich zusammen aus dem 62.000 Quadratmetern bebautem Grundstück sowie einer Grünfläche von 75.000 Quadratmetern, für die Baurecht als Gewerbegebiet besteht. GKU-Geschäftsführer Johannes Hagen verwies am Dienstag auf die noch laufenden Gespräche mit den beteiligten Unternehmen und deren Insolvenzverwaltern, ob und wie der derzeitige Betrieb in einer Übergangszeit fortgesetzt werden kann. Er signalisierte aber: „Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden werden.“ GKU will auf dem Gelände langfristig dringend benötigte Gewerbeflächen schaffen.