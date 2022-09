Kölner Stromhändler : Next Kraftwerke plant Stromversorgung der Zukunft

Hendrik Sämisch ist Gründer und Geschäftsführer des Kölner Stromhändlers Next Kraftwerke vor der Wetterkarte über Europa. Foto: Ulla Thiede

Köln In Köln-Ehrenfeld wurde vor über 100 Jahren schon einmal Industriegeschichte geschrieben, mit dem Bau von Gasleuchten. Das dort ansässige Unternehmen Next Kraftwerke will die Linie fortführen hin ins Zeitalter der erneuerbaren Energien.