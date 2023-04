Nach Verkauf von Evonik Ethylenoxid-Anlage in Niederkassel nicht mehr geplant

Der Verkauf des Evonik-Standortes in Niederkassel-Lülsdorf und des damit verbundenen Werks in Wesseling ist bei der Anwohnerschaft mit Erleichterung aufgenommen worden. Denn damit sind die umstrittenen Pläne für den Bau einer Ethylenoxid-Anlage endgültig vom Tisch. Ethylenoxid ist hochgiftig, explosiv und möglicherweise krebserregend. Eine Sprecherin von Evonik bestätigte auf Anfrage des GA, das Vorhaben sei in Absprache mit der Duisburger Unternehmensgruppe PCC SE, die die Anlage bauen wollte, verworfen worden, nachdem klar war, dass sich der Evonik-Konzern vom Standort in Lülsdorf trennen wollte. Die Verkaufsabsicht war im Herbst 2021 angekündigt worden, am Donnerstag vergangener Woche wurden die Verträge unterzeichnet.