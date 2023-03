Warenhaus-Schließungen NRW lädt Städte zu Galeria-Krisengipfel

Der Vorsitzende des Städtetags NRW, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU), sagte: „Das wird hart für die vielen betroffenen Beschäftigten und ihre Familien. Vor allem sie haben in den vergangenen Jahren auf vieles verzichten müssen, um ihre Arbeitsplätze zu sichern. Es scheint offensichtlich nicht gereicht zu haben.“ Kufen sagte, es gehe jetzt darum, Arbeitskräfte am Standort zu halten und um kreative Lösungen, wie die Warenhausstandorte genutzt werden könnten: als Universitätsgebäude oder Schule, belebt mit Co-Working-Arbeitsplätzen, Künstlerateliers oder als Wohngebäude: „Wir wollen Leerstand vermeiden, sonst verliert das gesamte Umfeld der Zentren schnell an Attraktivität.“ Kufen warnte, der Umbau der Innenstädte und Stadtteilzentren sei kein Selbstläufer: „Das wissen wir aus früheren Pleiten. Deshalb sollte das Land das sehr erfolgreiche Programm ,Zukunft Innenstadt NRW‘ neu auflegen, wie im Koalitionsvertrag versprochen.“ Der Bedarf in den betroffenen Städten sei offensichtlich. Von den Gesprächen mit dem Land erhoffe er sich konkrete Zusagen.