Marktcheck der Verbraucherzentrale NRW Preisunterschiede bei Lebensmitteln von bis zu 400 Prozent

Die größten Preisunterschiede gab es bei Parboiled Reis (400 Prozent), auch bei Mehl reichte die Spanne von 0,55 Cent bis zu 1,98 Euro, was einen Unterschied von 244 Prozent macht. Die geringsten Unterschiede gab es mit knapp 40 Prozent bei Lauch. Entgegen der vorherrschenden Meinung, Discounter seien günstig, sind hier Sonnenblumenöl oder Butter in einem der untersuchten Märkte am teuersten, ergab der Marktcheck. Auch Gemüse und Obst sind in Discountern oft teurer. Die Stichprobe zeigt außerdem, dass selbst teures Obst (Äpfel für 3,99 Euro pro Kilogramm) und Gemüse (Wirsing für 3,49 Euro pro Kilogramm) erschwinglicher ist als günstiges Fleisch (gemischtes Hackfleisch für 7,49 Euro pro Kilogramm). Eine Ernährung mit viel frischem Gemüse und Obst und wenig Fleisch und Wurst könne also den Geldbeutel deutlich entlasten, so die Verbraucherzentrale. Darüber hinaus ergab die Stichprobe, dass sich die Preise besonders bei Markenprodukten von Laden zu Laden unterscheiden. Vergleichbare Eigenmarken wichen dagegen kaum voneinander ab.