Ministerin Josefine Paul in Königswinter „Behörden und Arbeitgeber müssen weniger deutsch denken“

Die NRW-Integrationsministerin Josefine Paul hat anlässlich ihrer Sommertour am Donnerstag das Jobcenter in Königswinter besucht, um dort mit Vertretern von Vereinen, Institutionen und Unternehmern aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis über die Integrationen von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu sprechen. Offiziell sei sie Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration, aber lieber nenne sie ihre Behörde das „Chancenministerium“, sagte Paul bei der Gesprächsrunde in den Räumen des Jobcenters in Oberdollendorf zum Thema „Job-Turbo“. Die Initiative, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Oktober 2023 ins Leben gerufen hatte, hat das Ziel, Geflüchtete schneller in Arbeit zu vermitteln.